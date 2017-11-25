При пожаре на западе Москвы погиб человек

26 декабря в Москве на улице Ивана Франко в западной части города случился пожар. В квартире дома огонь охватил 30 квадратных метров, погиб один человек.

Как сообщает МСЧ Москвы, пожар случился в квартире 5-этажного дома, на 3 этаже. Для тушения огня были задействованы 47 пожарных и 11 спецмашин. Площадь огня охватила 30 метров квартиры. В ходе операции по спасению людей пожарные помогли выбраться 4 жителям соседних квартир.

Однако, один человек погиб. Причины пожара пока не уточняются. По предварительной версии, возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при использовании огнеопасных предметов.

Детальные причины уточняются, на месте работают эксперты. Пожар уже ликвидирован, спасатели осматривают помещение и выясняют причины возгорания. Детальная информация уточняется. О пожаре и уже имеющихся подробностях сообщило МЧС в своем Twitter-аккаунте.