Во Владимире полицейский сотрудничал с похоронным бюро

Во Владимире сотрудник полиции сотрудничал с похоронным бюро, передавая адреса родственников погибших людей. Майор был уволен с должности и теперь понесет наказание за свой "бизнес".

Как стало известно, с марта по июль майор полиции "сливал" руководству похоронного бюро информацию относительно того, кто погиб, а также передавал адреса родственников умерших. За каждый адрес он получал около 3-4 тысяч рублей, и в указанный период времени смог заработать 94 тысячи рублей.

Стоит отметить, что полицейский работал не один, всю информацию он передавал через посредника, который брал с него одну тысячу рублей.

В настоящий момент майора уволили с должности и предъявили обвинение в незаконном "бизнесе", для которого он воспользовался своим служебным положением. Также обвинения предъявили и посреднику с руководством похоронного бюро. В ближайшее время все трое предстанут перед судом и понесут законное наказание за свое преступление.