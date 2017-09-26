В Старом Осколе 39-летний мужчина жестоко зарезал собутыльника

23 декабря в Старом Осколе произошло убийство в квартире дома микрорайона «Горняк». Обвиняемого в преступлении задержали, мужчина ранил ножом своего собутыльника в ногу и скрылся, раненный скончался от кровопотери.

Как сообщает полиция, преступление было совершено в ночь на 23 декабря. В квартире находились два человека – подозреваемый и жертва. Мужчины употребляли алкоголь и между ними завязалась ссора. Конфликт принял обороты и мужчина ранил собутыльника ножом в ногу. После драки и поножовщины мужчина скрылся, оставив своего собутыльника одного. Раненный погиб от сильной потери крови.

Труп мужчины обнаружил сосед, которого насторожила открытая дверь квартиры и он вошел в жилище погибшего. Он вызвал полицию и эксперты зафиксировали на ноге погибшего рану от ножа. Полицейские установили, с кем выпивал погибший и нашли предполагаемого убийцу. Подозреваемый задержан, против него возбудили уголовное дело. Установлено, что подозреваемый мужчина уже имел судимость и отбывал наказание.