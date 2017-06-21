В Германии мужчину переехали две электрички и он выжил

В Германии мужчина упал на ЖД-пути и его переехали две электрички. Ему ампутировали обе руки и одну ногу, он сильно пострадал, но остался жив, сообщили издания Мюнхена.

По информации, в прошлую субботу 24-летний местный житель упал на станции в Мюнхене на ЖД-пути. Отмечается, что он находился в состоянии опьянения и упал по неосторожности. Машинисты не увидели мужчину и его переехали две электрички. Пострадавшего заметили не сразу и после случившегося.

После этого, два человека, которые находились на месте происшествия, обнаружили на ЖД-путях мужчину и сообщили о случившемся в скорую помощь. После аварии он не потерял сознание и все время понимал происходящее. Врачи диагностировали у мужчины множество серьезных травм и увезли его в больницу.

В результате аварии, мужчине ампутировали обе руки и одну ногу. Он сильно пострадал, но уже врачи сообщают, что он будет жить и угроз для него нет. Немец выжил после серьезной аварии и смог перенести тяжелые операции.