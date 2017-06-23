В Москве избили на новогоднем корпоративе сотрудника НОВАТЭК. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Российские СМИ сообщили о происшествии, которое случилось с одним из сотрудников компании НОВАТЭК. Известно, что коллектив фирмы отмечал новогодний корпоратив в высотном здании делового комплекса «Москва-Сити». После окончания вечеринки, изрядно подвыпивший коллега собрался ехать домой. Он взял такси, доехал по указанному адресу, а затем наступил провал в памяти.

Сообщается, что мужчину нашли в своей квартире родственники. Он был избит и ограблен неизвестными лицами и при не выясненных обстоятельствах.

Пострадавший не смог объяснить, где подучил такие травмы и кто стал его обидчиком. Было принято решение обратиться за помощью в правоохранительные органы, которые начали стандартные для таких случаев процедуры по допросу свидетелей.