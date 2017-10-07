В Нидерландах по подозрению в терроризме задержаны четыре человека

В Нидерландах сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, которые подозреваются в организации терактов. Среди задержанных три гражданина указанной страны и один швед, сообщает представители местной полиции.

Согласно предоставленной информации, всем подозреваемым от 21 до 30 лет. Власти страны уже получили материалы от правительства Швеции о причастности одного из арестованных к террористической деятельности. Отмечается, что злоумышленники оказались под стражей 25 декабря.

На данный момент полицейские провели необходимые обыски по четырем адресам, в ходе которых были изъяты электронные носители. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.