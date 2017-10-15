Опора рухнувшего трапа в Пулково была самодельной и небезопасной

Расследованием уголовного дела по факту аварии 28 сентября в Пулково установлено, что опора трапа была самодельной. По данным, из-за опоры случилось обрушение самого трапа, в результате чего погибла 3-летняя девочка, следствие продолжается.

Следствие установило, что опора верхней площадки трапа не соответствует оригинальному образцу завода-изготовителя. Таким образом, конструкция является самодельной. Установление неоригинальной конструкции поставило под угрозу жизни людей и привело к аварии, в которой погиб ребенок.

В суд следователи подали обращение, в котором правоохранители просят продлить домашний арест начальника участка мехработ компании спецтранспорта Александра Козельского. Мужчина получил обвинения в некачественном проведении ремонтных работ и выпуск в эксплуатацию транспорта, который имеет технические неисправности.

28 сентября в Пулково Санкт-Петербурга случилась авария. У самолета обрушился трап, с него на землю, с высоты 3 метра, упала 3-летняя девочка. Ребенок погиб.