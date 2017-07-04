Под Самарой нашли вмерзшего с лодкой в лёд труп рыбака. Тело мужчины извлекли из ледяного плена недалеко от Тольятти.

Спасатели Самарской области в ходе поисковой операции смогли обнаружить бездыханное тело местного жителя, который на лодке отправился порыбачить на Волгу, но домой так и не вернулся.

Сотрудники спасательного отряда из Новокуйбышевска заявили, что тело мужчины было найдено недалеко от Тольятти. Отмечается, что рыбак провалился в широкую промоину, затем вмерз в лед. Также в плену льда оказалось и его транспортное средство.

Сообщается, что для извлечения тела мужчины потребовалось использование дополнительных технических устройств. Его пришлось выпиливать долгое время бензопилой.

В настоящее время правоохранители собирают по этому факту дополнительную информацию, чтобы точно дать ответ на вопрос, как такое могло случиться.