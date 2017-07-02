В Новой Москве нетрезвый мужчина взял в заложники свою жену и 6 детей

В Новой Москве в деревне Саларьево нетрезвый мужчина удерживал в заложниках свою супругу и 6 детей. Мужчина угрожал убить себя и всех своих заложников, полиции удалось помочь женщине и детям.

По данным, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал и запер в квартире свою жену и 6 детей. Он не выпускал их и угрожал убить как детей, так и супругу и себя. У мужчины был пистолет и он грозился применить его в действии.

Прибывшая полиция вела переговоры с агрессивным мужчиной и убедила его отпустить детей. Когда заложники были на свободе, полицейские продолжили переговоры и уговорили мужчину сдаться.

Полиция выясняет все обстоятельства и устанавливает причины, по которым мужчина решил взять в заложники супругу и детей. Мотивы его поступка пока остаются невыясненными. В инциденте никто не пострадал. Детальная информация уточняется.