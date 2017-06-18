В Китае убийца 12 лет притворялся немым и потерял голос по-настоящему

В Китае арестовали подозреваемого в убийстве, который 12 лет скрывался от полиции и притворялся немым. В результате длительного молчания у китайца атрофировались связки и он действительно лишился голоса.

Мужчина притворился немым и пустился в бега, как предполагает полиция, после убийства 12 лет назад. За это время он успел жениться и стать отцом. В небольшой деревне он работал строителем и все время притворялся немым.

Во время рейдов по домам жителей полиция обнаружила немого мужчину, у которого не было удостоверения личности гособразца. У мужчины взяли на анализ кровь и по его ДНК полицейские установили действительное имя и личность.

При допросе полиция и эксперты установили, что у мужчины теперь уже по-настоящему нет голоса. Его связки за долгое время молчания атрофировались и полностью перестали работать. Сам немой подозреваемый на допросе отвечал письменно и указал, что «чем меньше он говорит, то тем меньше у него шансов допустить ошибку».

Мужчину подозревают в убийстве, которое было совершено в 2005 году. Преступление было совершено при помощи ножа, поводом для убийства стали 500 юаней.