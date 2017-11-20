В Москве с 11 этажа рухнул лифт с женщиной и ребенком

В Москве в Домодедово с 11 этажа оборвался лифт дома на улице Крыжова. Лифт с женщиной и ее 9-летней дочерью оборвался и остановился между 5 и 6 этажами, на 1 этаж кабину с пассажирами опускали спасатели.

Как рассказала женщина, находившаяся на момент аварии в лифте со своей дочерью, они зашли в кабину на 11 этаже. Сначала лифт медленно ехал, а потом резко оборвался вниз. Между 5 и 6 этажами он остановился. Женщина вызвала диспетчеров и сообщила им о случившемся ЧП.

Спасатели установили, что для вызволения женщины с дочерью им необходимо спустить лифт вниз. Они начали постепенно опускать кабину на 1 этаж, но риск для жизни пассажиров был высоким. В итоге, лифт все-таки удалось спустить. Спасатели постепенно и очень медленно опускали его до 1 этажа, а уже там они помогли женщине и ребенку выбраться из кабины.

В аварии и при спасении никто не пострадал, однако 9-летняя девочка сильно испугалась. Когда лифт обрушился, женщина и ребенок присели и держались за поручни. Причины аварии пока не известны. Сообщается, что от трагедии пассажиров лифта спас сработавший тормозной механизм.