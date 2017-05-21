В Смоленске задержали вора-сладкоежку. Мужчина украл с полок продуктового магазина шоколад на сумму 8 тысяч рублей.

Полицейские Смоленской области заявили, что раскрыли преступление, которое произошло в одном из супермаркетов областного центра.

Сообщается, что директор магазина заметил, что в его торговой точке есть недостача товара. Непонятно куда подевались кондитерские изделия на сумму более восьми тысяч рублей.

Работники, находившиеся в торговом зале, подтвердили опасения своего начальника и сказали, что недавно видели мужчину, который вел себя достаточно подозрительно и все время вертелся возле полок со сладкими товарами.

При присмотре видео с камер наблюдения удалось понять, кто мог стать злоумышленником. Им оказался 30-летний житель города Ярцево Смоленской области. По горячим следам безработного удалось задержать. Он во всем сознался, заявив, что уже успел продать шоколадки и деньги истратил на собственные нужды.