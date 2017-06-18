Громкий взрыв в небе над Симферополем напугал местных жителей

26 декабря жителей Симферополя напугал громкий взрыв в небе. Произошло это около 16.00 по местному времени, выдвигаются теории о падении метеорита или о преодолении самолетом звукового барьера.

Обеспокоенные жители Симферополя в социальных сетях обсуждают взрыв, который был слышен в небе над городом. Многие написали, что это произошло около 16.00, а после громкого хлопка содрогались стены домов, на машинах сработали сигнализации, а в небе появился белый след, словно пролетел самолет.

В МЧС по городу никакой информации по данному поводу не предоставляют, так как к ним не поступало сообщений о произошедшем взрыве. В Министерстве обороны выдвинули предположение, что громкий хлопок местные жители могли услышать из-за того, что пролетающий самолет преодолел звуковой барьер.

Также в авиадиспетчерских кругах сообщают о том, что в Крыму упал метеорит. Они опровергли информацию о преодолении звукового барьера, так как сообщений об инцидентах с самолетами к ним не поступало.

В настоящий момент неизвестно, на самом ли деле в Крыму упал метеорит, власти пока не давали официальных комментариев по поводу произошедшего.