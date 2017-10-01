В Петербурге экологи выясняют причину появления синего снега

Инспекторы Росприроднадзора занялись проверкой появления синего снега, который был обнаружен в Петербурге. Жители одного из дворов увидели, что вместо белого снега в их дворе лежит сине-голубой и даже фиолетовый снег.

Местные жители утверждают, что снег во дворе их дома по Аптекарскому проспекту имеет крайне неестественный цвет. Местами, он голубой, местами – фиолетовый. Синий снег испугал горожан, они боятся, что причиной такого странного явления может быть выброс токсических веществ в воздух или же приближение экологической катастрофы.

Экологи посетили двор с синим снегом и взяли пробы странных осадков. Образцы были направлены на анализ, который покажет, что содержится в снеге и почему он имеет такой цвет.

В Сети предположили, что такой снег – результат чьей-то шутки. Однако, многие не могут смеяться над подобным явлением и искренне боятся за экологию Петербурга.