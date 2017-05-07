Под Тверью нашли пакет с новорожденным ребенком на улице. Инцидент произошел в Бежецке.

Жительница Тверской области случайно нашла на улице около жилого дома в Бежецке новорожденного малыша. Мальчик оказался жив, однако было видно, что он сильно замерз. Ребенка в срочном порядке доставили в местную детскую больницу, где ему предстоит пройти курс восстановления. Горожанка отметила, что ребенок был завернут в простой полиэтиленовый пакет. Других вещей при нем не оказалось.

В настоящее время этим фактом занялись правоохранительные органы региона. Следователи СК РФ по Тверской области инициировали полноценную проверку, в ходе которой они планируют понять, как это могло случиться и какие действия необходимо предпринять дальше.

Напомним, что в России прорабатывается вопрос по внедрению так называемых бэби-боксов, куда можно будет легально и анонимно отнести новорожденного ребенка и не понести наказания. У этого проекта есть ряд недоработок и его пока не намерены запускать повсеместно.