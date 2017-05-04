В Екатеринбурге мужчина выбросил из окна 8-го этажа мебель и технику

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который из окна 8-этажа дома на улице Рощинской выбрасывал мебель и технику. Падающие предметы повредили припаркованные во дворе машины, виновника «дождя из мебели» госпитализировала психиатрическая бригада.

По информации от очевидцев, мужчина начал бросать из окна различные предметы и вещи. Так, на землю и машины летели мебель, книги, бытовая техника и предметы для кухни. Системный блок упал на крышу авто Skoda, водитель сообщил, что у его авто разбилось стекло заднего вида, помялся бампер и сильно деформировалась крыша. Также пострадали еще несколько машин.

Свидетели происходящего вызвали полицию и сообщили о странном поведении мужчины. На место инцидента прибыла бригада врачей и психиатров. Как сообщается, мужчина был в неадекватном состоянии и мог свести счеты с жизнью.

Полиция опрашивает свидетелей и фиксирует ущерб, который был нанесен из-за падающих из окна предметов. Причины такого поведения пока не известны. О пострадавших не сообщается.