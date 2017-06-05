В Брянске задержаны две сестры за попытку украсть продукты для новогоднего стола

В Брянске сотрудники правовых служб задержали двух родных сестер, которые подозреваются в попытке украсть продукты для новогоднего стола из супермаркета. Инцидент случился в Бежицком районе, сообщили в региональном МВД РФ.

По полученной информации, сотрудники службы безопасности крупного магазина поймали двух покупательниц на краже во время того, как женщины пытались вынести неоплаченный товар из торгового зала. В корзине правонарушительниц обнаружили, кофе, конфеты шампанское, сыр и икру.

Прибывшие на место происшествия оперативники определили, что незадачливыми грабительницами оказались две сестры, которым 32 года и 17 лет. на данный момент правоохранители выясняют все детали произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного производства по статье "Кража".