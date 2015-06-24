В Барнауле любитель творчества Толкиена забил знакомого топором

В Барнауле местный житель вступил в конфликт с новым приятелем из-за творчества Толкиена, а затем забил знакомого топором, который получил серьезные травмы. В итоге за совершенное преступление барнаулец будет осужден, сообщают представители региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, 27 сентября текущего года подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, встретил на улице компанию молодых парней, которые пригласили мужчину выпить в гараже. Вскоре между мужчинами загорелся спор по поводу творчества Толкиена и использования боевых топоров.

Спор перерос в драку, в ходе которой хозяин гаража выгнал обвиняемого, однако тот вернулся с топором и несколько раз ударил оппонента по голове. Испугавшись вида крови, злоумышленник сбежал, но был задержан полицейскими у себя дома. В отношении него уже возбуждено уголовное производство.