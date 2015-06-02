В Москве мужчина притворился матерью с целью взять кредит

В Москве полиция задержала 39-летнего мужчину, который нарядился женщиной и, представившись своей уже покойной матерью, хотел взять в банке кредит. Сотрудница банка усомнилась в странном клиенте и вызвала полицию, которая раскрыла попытку мошенничества.

Как сообщается, мужчина надел женскую одежду и пытался выдать себя за свою мать, которой уже нет в живых. Он предоставил паспорт покойной женщины и утверждал, что ему стоит верить. На паспорт матери мужчина хотел оформить кредит.

Как подозревают в полиции, мужчина придумал мошенническую схему и решил взять деньги, думая, что потом ему не придется их отдавать. Сотрудница банка была насторожена странным клиентом, который был непохож на пожилую женщину и явно предоставлял чужие документы. Сейчас мужчину отпустили после подписания документа о невыезде. Полиция завела уголовное дело и собирает все данные. Мужчина подозревается в попытке мошенничества в виде оформления кредита на другое лицо.