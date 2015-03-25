В Белоруссии священник-нацист подозревается в растлении своей дочери

В Белоруссии священник-нацист, который ранее был осужден за хранение боеприпасов, подозревается в растлении собственной дочери. Сам служитель церкви требует не депортировать его на родину и объявил о голодовке в знак протеста.

Россиянин Константин Бурыкин уже написал официальное обращение к президенту Лукашенко, чтобы его выпустили на свободу и оставили с семьей в Минске. Однако полицейские отмечают, что в деле "батюшки со свастикой" внезапно появились новые улики, связанные с незаконными финансовыми махинациями и растлении дочери.

Отметим, что сам осужденный является гражданином России и экс-настоятелем одной из минских церквей. В соцсетях Бурыкин улыбчивый поп, семьянин и спортсмен, а в личном архиве – на всю грудь нацистская свастика и детская порнография.