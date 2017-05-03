В Одессе осквернили музей Холокоста и бывшую синагогу

В ночь на 26 декабря в Одессе неизвестные расписали антисемитскими фразами здания музея Холокоста и бывшей синагоги. Также оскорбительные надписи появились на здании Еврейского культурного центра, фразы носят антисемитский характер и явно демонстрируют неприязнь к евреям.

О появлении надписей сообщили местные телеканалы и СМИ. Оскорбления неизвестные написали у входа в музей Холокоста на Малой Арнаутской улице, на здании бывшей синагоги, где сейчас располагается архив области. Также надписи появились на стене Еврейского культурного центра, который расположен на улице Тираспольская.

Надписи явно оскорбляют евреев и несут провокационный характер. Одна из них утверждает, что в Украине должны жить украинцы, вторая также сообщает, что «Тетя Соня тут не хозяин». Третья надпись и вовсе одобряет Холокост.

Власти Одессы и представители полиции новость о надписях пока не комментировали. Как на провокацию отреагировала еврейская община – не сообщается. В Одессе вандалы и участники провокаций с периодической регулярностью проводят акции, демонстрирующие неприязнь к евреям и их религии.