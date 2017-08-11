В Воронеже супруги осуждены за попытку продать новорожденную дочь

В Воронеже гражданские супруги из Узбекистана были приговорены к трем годам тюремного заключения за попытку продать свою новорожденную дочь за 30 тысяч рублей. Вся информация доступна на официальном сайте регионального СК РФ.

По полученным данным, 8 сентября женщина родила в Воронеже дочь, однако в ЗАГСе ребенка решила не регистрировать, и уже через месяц молодая мать и ее супруг намерены были продать новорожденную девочку за 30 тысяч рублей незнакомым людям. Отмечается, что роль покупателей сыграли сотрудники Следственного комитета, в связи с чем супруги-нелегалы были арестованы, а малышка оказалась в медицинском учреждении.

Осужденные объяснили свои действия тем, что на вырученные деньги от продажи ребенка хотели уехать к себе на родину, так как срок законного пребывания на территории РФ был превышен.