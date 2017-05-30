В Волгограде мужчина выкинул женщину в окно из-за отказа в сексе

В Волгограде 37-летний местный житель был приговорён к семи годам колонии за то, что в мае текущего года выкинул с 4-го этажа 52-летнюю женщину, которая отказала ему в сексе. Об этом журналистам поведали представители регионального СК РФ.

Согласно полученным данным, трагический инцидент случился в рабочем посёлке Иловля. Супружеская пара принимала у себя дома гостей: 39-летнего мужчину и 52-летнюю женщину, которые в этот день впервые увидели друг друга.

Вечером гостю захотелось секса и он начал приставать к своей новой знакомой, однако получив отказ, выбросил женщину из окна 4-го этажа. К счастью, пострадавшая выжила и с травмами была госпитализирована в больницу. Суд признал злоумышленника виновным, и приговорил его к 7-ми годам тюремного заключения.