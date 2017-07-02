В Воронеже школьница нагадила в подъезде и попала на видео. Поступок подростка обсуждают пользователи в Сети.

Воронежские жители сегодня активно обсуждают поступок юной девушки, которая в темное время суток зашла в подъезд жилого дома и справила там нужду. Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения, установленная на входе в помещение.

На кадрах видно, как школьница заходит в подъезд здания, а затем у лестницы ходит в туалет. При этом девочка-подросток одета в зимнюю теплую одежду, а вместо туалетной бумаги использовала подручные средства. Насколько понятно, это были листы из тетради или блокнота.

Многие пользователи посчитали, что девушка совершила не совсем приличный поступок специально, однако большинство остановилось во мнении, что ей просто «приспичило», поэтому она решилась на столь дерзкий шаг. Ведь на улице в это время была холодная погода.