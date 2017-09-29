Повар из Москвы изнасиловал экс-подругу прямо на кухне ресторана. Пострадавшая женщина пожаловалась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются понять суть ситуации, которая возникла на днях в одном из московских ресторанов. Все началось во время совместного распития алкогольных напитков главного повара заведения общественного питания и его бывшей возлюбленной.

Мужчина стал высказывать своей бывшей женщине претензии, что не намерен оплачивать дальше кредит на автомобиль, который пришлось оформить на ее имя. Однако автомашина оставалась во владении шеф-повара. Экс-подруга также не согласилась с мнением мужчины, однако все переросло в бурный секс.

Бывшая возлюбленная позже обвинила его в изнасиловании, на что кулинар ответил в свое оправдание, что все произошло по взаимному согласию. Просто его бывшая девушка намерена таким образом отобрать у него автомобиль. Оба молодых человека доставлены в отделение полиции и продолжается расследование запутанного дела.