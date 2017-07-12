В Ростове водитель маршрутки выгнал матом пассажиров из салона

В Ростове-на-Дону водитель маршрутки выгнал матом пассажиров из салона. Шофер хотел покурить, а ему мешали.

Сегодня стало известно, что в центральной части Ростова-на-Дону водитель маршрутного автобуса повел себя неадекватно и выгнал всех пассажиров прямо на проезжей части. При этом мужчина использовал нецензурные выражения.

Очевидцы сообщили, что в салоне практически нечем было дышать из-за того, что водитель решил курить прямо в кабине городского общественного транспорта. Один из пассажиров приоткрыл форточку, чтобы воздух поступал в салон, на что очень яростно отреагировал водитель маршрутки. Он обвинил пассажира в порче имущества, тем не менее отказался тушить сигарету.

Пассажира поддержали другие горожане и шофер остался в меньшинстве. Поставить точку в конфликте он решил радикальным способом: автобус открыл двери, а пассажирам предложили выйти из салона машины прямо посреди улицы. Люди решили обратиться за помощью в правоохранительные органы.