В «Домодедово» найдена часть крыла от самолета на взлетной полосе. Инцидент произошел 24 декабря.

На территории международного аэропорта Москвы в Домодедово был найден кусок от крыла воздушного судна. Деталь самолета лежала прямо на взлетной полосе аэродрома и пока установить принадлежность потерянной детали не удается.

Отмечается, что часть крыла обнаружил один из пилотов самолета, который намеревался взлетать. Оказалось, что она принадлежит лайнеру A320. Были проверены все борта, которые за последнее время приземлялись или взлетали с территории аэродромного комплекса, однако до сих пор установить владельца детали не удалось.

Ранее мы сообщали о том, что на игровую площадку детского садика в Японии рухнула деталь от истребителя американских воздушных сил. Их база располагалась по соседству с дошкольным учреждением, что и привело к инциденту.