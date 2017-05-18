На Сахалине ураган сдул с балкона пенсионерку с сигаретой. Пожилая женщина сейчас находится в больнице Углегорска.

На острове Сахалин продолжают устранять последствия сильного урагана, который накрыл российский регион 24 декабря. Сообщаются подробности о новых жертвах природной стихии.

Так, в городке Углегорске Сахалинской области в травматологическое отделение местной больницы попала пожилая женщина. Она решила в сильный ветер покурить, однако не рассчитала суровость природы и поплатилась своим здоровьем.

Отмечается, что 70-летнюю женщину сильным порывом ветра буквально сдуло с открытой части балкона. Пенсионерка сорвалась с высоты четвертого этажа. От смерти ее спасло лишь то обстоятельство, что она упала в огромный сугроб снега, который сильно смягчил удар от падения.

Примечательно, что из-за невозможности доступа машин «скорой помощи», пострадавшую в лечебное учреждение доставили в ковше трактора. Сейчас она проходит лечение в местном отделении больницы, ее жизни ничего не угрожает.