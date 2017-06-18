В Казани заживо сгорел в дачном домике 56-летний мужчина. Трагедия произошла на территории садового сообщества.

Профессиональные тушители пожаров выехали на тревожный вызов в садоводческий кооператив, который находится на территории столицы республики Татарстан. Очевидцы возгорания сообщили, что в домике может находиться мужчина, но за это время пламя уже полностью охватило небольшую постройку.

Пожарные расчеты около одного часа боролись с большим пламенем. Огонь в любую минуту мог перекинуться на рядом стоящие постройки, однако его удалось локализовать и не подпустить близко к соседским домикам.

После ликвидации пожара на пепелище спасатели смогли обнаружить обгоревшее тело хозяина садового участка. 56-летний местный житель скончался. Специалисты уже выдвинули наиболее вероятную версию случившегося. Были нарушены правила эксплуатации обогревательного оборудования.