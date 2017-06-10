В Ленобласти при пожаре в Лодейном Поле погибла женщина

25 декабря в городе Лодейное Поле спасатели потушили пожар в доме на Рабоче-Крестьянской улице. В СК Ленобласти заявили об одной жертве случившегося – 87-летней женщине, причины пожара выясняются.

В Следственном Комитете Ленобласти рассказали уже известные данные о случившемся пожаре. Возгорание, по предварительной версии экспертов, случилось из-за неосторожного обращения с огнем. В доме, где случился пожар, спасатели нашли тело мертвой 87-летней женщины. Установлено, что 87-летняя женщина проживала в доме и на ее теле следов насилия не обнаружено. По версии экспертов, пенсионерка погибла из-за пожара – труп женщины покрыт термическими ожогами и сильно обгорел.

Сейчас тело погибшей направили на экспертизу, где специалисты установят точную причину ее смерти. По факту пожара полиция инициировала начало проверок. Эксперты осматривают дом и выясняют причины возгорания. После расследования и получения результатов экспертизы тела в СК примут процессуальное решение.