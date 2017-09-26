В Перми мужчина во время пьяной ссоры ударил жену ножом в живот

25 декабря в Перми с ножевым ранением в области живота в больницу попала 40-летняя женщина. Ее 42-летний супруг применил против нее нож во время пьяной ссоры, полиция возбудила уголовное дело.

Инцидент случился в Дзержинском районе Перми, в доме по улице Красноборская. Как известно полиции, супружеская пара распивала алкоголь и начала ссориться. Супруг в ходе обострения конфликта взял нож и ударил им в живот своей жены.

Скорая помощь доставила женщину в больницу. Врачи подтвердили ножевое ранение и провели манипуляции по спасению жизни пострадавшей. Супруга, применившего в ссоре нож, полиция задержала.

По факту случившегося против мужа, ранившего жену, в полиции возбуждено уголовное дело. Следствие ведет проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего инцидента. После завершения расследования, дело может быть передано в суд.