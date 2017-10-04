В Италии мигрант из Африки пытался снять крест с рождественской ели

22 декабря в Милане 21-летний парень, прибывший в Италию из Африки, пытался залезть на рождественскую ель с целью снять крест. Свой поступок мигрант объяснил тем, что ему не понравился крест на елке и вешать такое украшение «нехорошо».

Попытку африканца влезть на ель и снять с нее крест пресекла полиция. Инцидент произошел у центрального вокзала Милана, ель установлена на площади. Полицейские успели остановить нарушителя до того, как тот успел снять крест.

При задержании полицейские выяснили, что парень прибыл в Италию из Гамбии. На проживание он получил разрешение и находился на территории страны легально. В документах указывалось, что африканец – беженец и имеет право жить в Италии.

Однако, за попытку влезть на рождественскую ель парень получил запрет на пребывание в Милане. Комиссар оформил документы, согласно которым беженца перевезут в провинцию, где он живет в течении долгого времени. Теперь он не сможет посещать Милан и, как отметили в полиции, елки города будут в безопасности от его посягательств.