В Новороссийске 18-летний автохам без прав задержан и выплатит большой штраф

В Новороссийске полиция задержала 18-летнего автохама, о котором стало известно по роликам с «лихачеством на дорогах» в Сети. Нарушитель правил движения не имеет прав и за свои «маневры» он заплатит 37 000 рублей штрафных взысканий.

В ГУ МВД Краснодарского края сообщили, что нарушителя вычислили по роликам, на которых он демонстрировал свои «дорожные подвиги». Автохам ехал по тротуару, создавал аварийные ситуации на дорогах и активно нарушал ПДД.

При задержании полиция установила, что автохам ездил без водительских прав. В ходе разбирательств была установлена его причастность к многим нарушениям на дороге. По факту всех установленных инцидентов против автохама составили ряд административных протоколов. За свои нарушения автохам заплатит 37 000 рублей штрафа.

Случаи автохамства на дорогах становятся обсуждаемой темой общественности. Многие автолюбители умышленно нарушают ПДД и игнорируют нормы законов. Однако люди не оставляют такие нарушения без внимания. Так, в Ростове жители отомстили автохаму за неправильно припаркованную машину. За авто на тротуаре водителю-автохаму придется менять разбитое заднее стекло машины.