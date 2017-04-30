В Петербурге годовалый мальчик отравился уксусом

В Санкт-Петербурге годовалый мальчик отравился уксусом, в результате чего был экстренно госпитализирован в медучреждение. Состояние малыша врачи оценивают как крайне тяжелое, сообщили в региональном СК РФ.

Согласно полученной информации, данный инцидент случился вечером 25 декабря в Невском районе в квартире одного их жилых домов, расположенных на улице Русановской. Отмечается, что маленький ребенок схватил бутылочку с уксусом и получил серьезный ожог внутренних органов.

На данный момент медики диагностировали у малыша ожог рта, пищевода и желудка. Сотрудники правовых органов по факту случившегося приступили к проведению проверки. Известно, что ребенок отравился уксусом, пока его родители отвлеклись на домашние дела.