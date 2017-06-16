В Петербурге двое мужчин в костюмах собак незаконно срубили ели

В ночь на 26 декабря в Муринском парке Петербурга двое неизвестных в костюмах собак незаконно срубили ели и покинули место преступления на «ГАЗели». Инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения, полиция ищет злоумышленников, им может грозить большой штраф.

По данным, в Выборгском районе два человека в комбинезонах собак срубили городские елки и покинули место преступление на пригнанной заранее «ГАЗели». Все происходящее зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, которая находится на здании недалеко от парка. Полиция занялась рассмотрением дела о незаконной рубке городских деревьев и намерена разыскать грабителей. Примечательно, что для своего злодеяния мужчины выбрали костюмы собак, комбинезоны из темной ткани помогли им уменьшить шансы полиции опознать их личности.

За такое преступление мужчины могут получить штрафное взыскание в крупном размере. В канун Нового года полиция обеспокоена вырубкой елей и продажей незаконных деревьев.