В Москве переход у метро «Славянский базар» восстановил работу после ДТП

В Москве подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар" уже вернулся к работе в обычном режиме после ДТП с пассажирским автобусом. Рабочие полностью восстановили поврежденные части входа, заменив частично плитку, сообщают российские СМИ.

Согласно предоставленной информации, продавцы торговых точек вновь смогли вернуться на свои рабочие места после того, как рабочие привели в порядок все разрушенные конструкции. В это же время москвичи продолжают приносить на место трагедии свечи и цветы. Напомним, 25 декабря водитель рейсового автобуса не справился с управлением и въехал в переход у "Славянского бульвара". В результате аварии погибли пять человек, 15 получили травмы и были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести.