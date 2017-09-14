В Белгороде у гипермаркета «Лента» скончался мужчина. Скорая помощь не смогла привести его в чувства.

25 декабря в вечернее время произошла трагедия прямо на входе в крупный универсальный магазин федеральной сети «Лента» в Белгороде. Известно, что около шести часов перед входом в гипермаркет неожиданно упал в обморок мужчина, а затем через некоторое время скончался.

Сообщается, что очевидцы инцидента вызвали на место событий медиков «скорой помощи», но они оказались бессильными, так как местного жителя уже нельзя было реанимировать. Врачи зафиксировали смерть мужчины и отправили его тело на необходимые мероприятия по обнаружению точной причины смерти.

Пока правоохранительные органы не разглашают подробностей этого инцидента. О причинах смерти и личности погибшего также ничего неизвестно.