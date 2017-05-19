В Барнауле рухнула большая новогодняя ель

26 декабря в Барнауле рухнула на землю новогодняя ель, установленная у ТЦ «Праздничный». Причиной падения местные жители назвали погодные изменения и резкое потепление, которое «растопило» снежный постамент новогоднего дерева.

Как сообщают жители Барнаула, упавшую ель обнаружили утром 26 декабря. Она продолжает лежать на тротуаре, но власти обещают принять меры и восстановить новогоднее дерево в нормальное положение.

Причиной падения ели местные жители назвали внезапное потепление. Из-за повышения температуры воздуха начал таять снежный постамент, на котором крепилась ель. Потепление в Барнауле не порадовало горожан, так как в канун Нового года под угрозой срыва оказались праздничные мероприятия.

Из-за внезапного изменения погоды начали таять не только постаменты для елей, но и снежный город с ледяными фигурами. Скульптуры из льда должны были участвовать в конкурсе и участники мероприятия долго трудились над созданием своих фигур. Синоптики огласили прогноз, согласно которому в Барнауле ожидается мокрый снег и образование гололеда.