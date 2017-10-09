В Барнауле в 11 ДТП из-за непогоды пострадали 5 человек

В Барнауле дождь и гололед спровоцировали всплеск ДТП. Так, в результате непогоды утром 26 декабря произошло 11 аварий, в которых травмы получили пять человек, сообщили в региональном ГИБДД.

Согласно полученной информации, в течение всей ночи в Барнауле наблюдался сильный дождь, а сегодня днем в краевой столице на всех улицах гололед и мокрый снег. В связи с такими неблагоприятными погодными условиями по Алтайскому краю сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение.

На данный момент три автотрассы полностью перекрыты. Спасатели обращаются к автолюбителям с просьбой быть на дорогах более внимательными и не выезжать за пределы населенного пункта. Пешеходам также не стоит забывать о правилах ПДД, и переходить дорогу строго по регулируемой «зебре».