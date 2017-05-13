В ЛНР заметили загадочный НЛО‍ в небе

Загадочный неопознанный летающий объект заметили сегодня утром в Луганской Народной Республике. Местные жители Свердловска рассказывают, что видели корабль пришельцев в одном из районов города примерно в 6 часов 30 минут.

Что-то непонятное заметили сегодня с утра жители ЛНР. 26 декабря люди, которые спешили на работу или по другим делам, могли наблюдать в темном небе конусообразный светящийся объект. Очевидцы утверждают, что видели яркую точку ближе к земле, от которой вверх отходил свет. Со временем луч стал рассеиваться и исчез из поля зрения вместе с зарей.

Этомы событию нашлось много свидетелей как в ЛНР, так и в других соседних местностях. Так, НЛО в небе в этот же день замечали жители Ростовской области, Красного Сулина и Таганрога. Между тем, фотографии, которые они предоставляют в свою аргументацию, однотипные.