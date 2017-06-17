Житель Подмосковья украл сосну и посадил ее под окнами возлюбленной

В Подмосковье полиция Истринского района задержала 20-летнего жителя деревни Талицы, который подозревается в краже сосны. По версии следствия, парень украл сосну и посадил ее у дома любимой девушки, за кражу ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Представитель регионального МВД Татьяна Петрова сообщила, что сейчас 20-летний житель находится под домашним арестом и против него полиция возбудила уголовное дело. За кражу сосны подозреваемый может получить до 5 лет тюрьмы.

О пропаже сосны в полицию сообщила женщина, которая посадила это дерево у своего дома в память о погибшем супруге. Утром одного дня она не обнаружила дерева и решила обратиться за помощью к полицейским. Как установили в полиции, парень гулял со своей возлюбленной, и девушка обратила внимание на красивое дерево. Из романтических соображений подозреваемый решил выкопать сосну и пересадить ее поближе к любимой.

Так, парень ночью пришел ко двору женщины, выкопал ее сосну и попытался пересадить дерево у окон возлюбленной. Однако, сосна погибла – при неосторожном извлечении из почвы подозреваемый сильно повредил корневую систему дерева.