В Астрахани вандалы украли игрушки с городской елки. Очевидец происшествия снял преступление на видео.

Сегодня жители одного из микрорайонов Астрахани с утра увидели неприглядную картину на главной площади возле жилых домов. Новогодняя елка, которая совсем недавно была установлена на этой территории на радость людям, недосчиталась многих ярких и дорогих игрушек.

У этого инцидента нашелся очевидец, которому удалось снять процесс вандализма на видеокамеру и кадры с действиями злоумышленников оказались в социальных сетях. Видно, как четверо неизвестных мужчин при помощи стремянки ранним утром снимают с новогодней елки украшения. При этом они громко разговаривали и смеялись. От шума астраханец и проснулся.

Примечательно, что на разгул злоумышленников никак пока не отреагировали правоохранительные органы, однако первые комментарии уже дала местным журналистам глава города Алена Губанова.

Она выразила большое неудовольствие произошедшим и надеется, что с помощью видеодоказательств полиция сможет найти и наказать воров.