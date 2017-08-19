На Кубе при взрыве фейерверков на фестивале пострадали 39 человек

На Кубе в городе Ремедиос при взрыве фейерверков на уличном фестивале были травмированы 39 человек. Все пострадавшие были госпитализированы в центральную больницу провинции Вилья-Клара, сообщают местные таблоиды.

Согласно полученным данным, ранее СМИ информировали о 22 раненых. На данный момент состояние восьми из 39 получивших травмы врачи оценивают как крайне тяжелое. Также отмечается, что среди пострадавших шесть несовершеннолетние в возрасте от 11 до 15 лет.

Напомним, что инцидент случился в ночное время суток 25 декабря возле центрального парка города. В мешки с пиротехникой попала искра, в результате чего многочисленные снаряды начали взрываться. Находившиеся рядом люди получили ожоги различной степени тяжести. На данный момент расследованием происшествия занимаются представители министерства внутренних дел Кубы.