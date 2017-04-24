Родным погибших в ДТП с автобусом в Москве выплатят по 500 тысяч рублей

Родственникам пешеходов, которые погибли в ужасном ДТП с автобусом на западе Москвы, правительство России в ближайшее время выплатит по 500 тысяч рублей, которые полагаются по закону об ОСАГО. Об этом журналистам поведали в пресс-центре Национального союза страховщиков ответственности.

Согласно полученной информации, пострадавшим во время аварии с автобусом в данной ситуации полагались бы страховые выплаты в размере до 2 миллионов рублей. Отмечается, что все четверо погибшие были пешеходами, среди них не было пассажиров общественного транспорта.

Напомним, ранее администрация Москвы пообещала помочь семьям жертв смертельного ДТП с похоронами и покроет все расходы. Известно, что сотрудники столичного СК РФ уже возбудили уголовное производство в отношении водителя автобуса.