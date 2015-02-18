Учительница из Уфы родила в школе и спрятала младенца в сумку‍
Сегодня, 08:49 \\ Происшествия

Учительница из Уфы родила в школе, а после спрятала младенца в сумку. Происшествие зафиксировано в Калининском районе. Как сообщают правоохранители Республики Башкирия, позже ребенка нашли мертвым.

 Полиция Башкирии сообщает о несчастном случае, который произошел в одной из школ Калининского района. Согласно предоставленным данным, педагог находилась на последнем сроке беременности, однако об этом не были осведомлены в местной гинекологии. Как обычно, она пришла на работу, однако вскоре после этого у нее начались схватки. Женщина ушла в школьный туалет и там самостоятельно приняла у себя роды. После этого она положила ребенка в сумку и постаралась скрыть произошедшее, однако вскоре у нее началось кровотечение, и ее госпитализировали.

В больнице она рассказала медикам о том, что произошло. По ее словам, когда младенец вышел на свет, он уже не дышал. Позже правоохранители выяснили, что учительница уже является матерью троих детей. Причины смерти четвертого ребенка будут устанавливать.

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Александра Ровер
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