Учительница из Уфы родила в школе и спрятала младенца в сумку‍

Учительница из Уфы родила в школе, а после спрятала младенца в сумку. Происшествие зафиксировано в Калининском районе. Как сообщают правоохранители Республики Башкирия, позже ребенка нашли мертвым.

Полиция Башкирии сообщает о несчастном случае, который произошел в одной из школ Калининского района. Согласно предоставленным данным, педагог находилась на последнем сроке беременности, однако об этом не были осведомлены в местной гинекологии. Как обычно, она пришла на работу, однако вскоре после этого у нее начались схватки. Женщина ушла в школьный туалет и там самостоятельно приняла у себя роды. После этого она положила ребенка в сумку и постаралась скрыть произошедшее, однако вскоре у нее началось кровотечение, и ее госпитализировали.

В больнице она рассказала медикам о том, что произошло. По ее словам, когда младенец вышел на свет, он уже не дышал. Позже правоохранители выяснили, что учительница уже является матерью троих детей. Причины смерти четвертого ребенка будут устанавливать.