В Москве неизвестный обстрелял из пневматического оружия карету «скорой»

В Москве 25 декабря вечером неизвестный мужчина из пневматического оружия обстрелял машину скорой помощи. Об этом журналистам поведали в пресс-центре столичного главка ГУ МВД РФ.

Согласно предоставленной информации, данный инцидент имел место быть на улице Беговой недалеко от многоквартирного жилого дома №4. Прибывшие на место происшествия правоохранители определили, что злоумышленник произвёл выстрел в служебный транспорт сотрудников «скорой».

В МВД по российской столице добавили, что в результате случившегося обстрела никто серьезно не был травмирован и не пострадал. На данный момент полицейские проводят проверку, устанавливается личность стрелка.