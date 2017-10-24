В Ростове наглый водитель спровоцировал гигантскую автопробку

В Ростове-на-Дону наглый водитель на автомобиле марки BMW спровоцировал гигантскую пробку. Автохам припарковался на автобусной остановке, преградив движение общественному транспорту и другим машинам.

Местные жители, которые стали очевидцами наглости со стороны автолюбителя, опубликовали соответствующие фото в соцсетях. Отмечается, что мужчина нагло и в неположенном для этого месте остановился на автобусной остановке, а затем вышел из авто и пошел в цветочный киоск.

Водитель иномарки отсутствовал примерно 20 минут, однако за это время на проезжей части дороги успела образоваться километровая пробка. Автобусы начали высаживать пассажиров на автодороге, в результате чего другие машины и вовсе не могли проехать.