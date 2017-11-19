В Кирове захмелевший мужчина в шапке Деда Мороза танцевал на перекрёстке

В Кирове очевидцы запечатлели мужчину в шапке Деда Мороза, который танцевал на перекрёстке, предположительно, в нетрезвом виде. Такие видеозаписи появились на каналах Youtube.

Танцор задорно пересекал участок дороги на пересечении улиц Милицейской и Карла Маркса. Он исполнял энергичные хореографические движения с грацией, свойственной человеку в алкогольном опьянении. Мужчина, приплясывая, дважды перешёл через улицу и направился по своим делам. Многие очевидцы развеселились забавным зрелищем и сняли его на камеры своих устройств.

В социальных сетях пользователи активно обсуждают происшествие и танцы кировчанина. Некоторые выдвинули версию, что человек просто заранее начал отмечать грядущий Новый год.