В Алтайском крае зафиксировали два землетрясения

В Алтайском крае 25 декабря зафиксировали два землетрясения силой в 4,6 и 3,6 балла. Об этом рассказали в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Первый сейсмический толчок аппаратура заметила в 1:41. Он произошёл на 243 километре юго-восточнее населённого пункта Горно-Алтайск, расположенного на Северо-Чуйском горном хребте. По шкале MSK-64 интенсивность в эпицентре составила 5,8 баллов. Следующий обнаружили в шести километрах. Его показатели по MSK-64 достигли отметки в 4,3 балла.

Геофизики из Российской академии наук объяснили, что толчки возникли в пределах зоны сейсмической активности, которая уже 15 лет сопровождает процессы горообразования в геологическом регионе.