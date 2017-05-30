Администрация Москвы поможет с похоронами семьям жертв ДТП на Славянском бульваре

В Москве обещают помочь с похоронами семьям жертв ДТП с автобусом на Славянском бульваре. Об этом стало известно из официального сообщения Департамента торговли и услуг столицы.

Согласно последним данным, число погибших в результате страшного ДТП у станции метро «Славянский бульвар» в Москве достигло четырех. Их уже направили в Царицынский морг для процедуры опознания близкими.

В связи со столь ужасной трагедией, администрация Москвы не смогла не проявить участие. Представительство Департамента торговли и услуг столицы заявило, что власти окажут должную материальную поддержку семьям жертв ДТП и покроет расходы на похороны.

Кроме того, стало известно, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело против водителя автобуса Виктора Тихонова по двум статьям, а именно «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».